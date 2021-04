Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mülltonnenbrand in Kandel

Kandel (ots)

Am 10.04.2021 melden gegen 20 Uhr Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein Brand von Mülltonnen in der Badallee, Höhe des dortigen Kletterparks. Die Feuerwehr wurde sofort verständigt, diese konnte den Mülltonnenbrand schnell ablöschen, bevor die Gefahr eines Waldbrandes entstand. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei vor Ort stellte zweifelsfrei fest, dass der Brand nicht alleine entstanden sein kann. Aus diesem Grund wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, Spuren gesichert und entsprechende Folgemaßnahmen getroffen. Ein Zeuge will in dieser Angelegenheit einen PKW gesehen haben, der kurz vor der Brandmeldung schnell durch die Badallee gerauscht ist. Ob ein Zusammenhang besteht wird noch geprüft. Die Polizei Wörth bittet um Zeugenhinweise, welche gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen werden

