Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich - Fahrerin verletzt (16.03.2021)

Vöhrenbach (ots)

Leichtverletzt hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 175 zwischen Rohrbach und Schönenbach. Eine 19-jährige VW Fahrerin kam auf der Fahrt nach Schönenbach nach links von der Straße ab, wo sich ihr Auto überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem VW Lupo entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

