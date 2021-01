Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKR Breisgau-Hochschwarzwald/Ihringen: Unbekannte sprengen Geldautomat - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Einen Geldautomaten gesprengt haben Unbekannte am 31.01.2021 in der Wasenweilerstraße in Ihringen. Zeugen hatten um circa 05:25 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Der Automat wurde durch die Explosion zerstört und der Vorraum der Bank erheblich beschädigt. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenaussagen zufolge entfernte sich ein dunkler Pkw von der Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-5777 zu melden.

Stand 31.01.2021, 08:35 Uhr

