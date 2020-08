Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in leerstehenden Kindergarten

Kleve (ots)

Offenbar bereits in der Nacht zum zurückliegenden Freitag, 14.08.2020, sind Unbekannte in den derzeit leer stehenden Kindergarten Zauberstern auf der Küppersstraße eingedrungen. Offenbar haben der oder die Täter mit einem Pflasterstein die Verglasung der Eingangstür eingeworfen und konnten so in das Objekt gelangen. Beute machten die Unbekannten keine. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

