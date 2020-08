Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Nissan Micra beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer beschädigte in der Zeit von Samstag, 13.00 Uhr bis Sonntag (16. August 2020), 21.00 Uhr, den rechten Außenspiegel eines Nissan Micra. Der Nissan stand auf dem rechten Parkstreifen der Straße Geldertor in Fahrtrichtung Innenstadt, direkt daneben verläuft ein Radweg. Der rechte Außenspiegel wurde durch den unbekannten Radfahrer nach hinten gedrückt und dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

