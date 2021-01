Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKR Lörrach- Rheinfelden: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Rheinfelden sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer, der am Freitag, den 29.01.2021 zwischen 11:30 und 12:45 an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Der unbekannte Unfallverursacher streifte einen in der Zähringerstraße auf Höhe der Hausnummer 27 am Fahrbahnrand geparkten lilafarbenen Opel Adam.

Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07623 74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

