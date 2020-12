Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Braunau - Einbrecher in Schreinerei erbeuten Tresor mit Geld, Polizei sucht Zeugen

KorbachKorbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Schreinerei in der Frankenstraße in Bad Wildungen-Braunau ein. Nachdem sie eine Tür gewaltsam geöffnet hatten, konnten sie in das Firmengebäude einsteigen. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld und mehrere Werkzeuge. Die Höhe des Diebsgutes und der angerichtete Sachschaden stehen noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht zu Donnerstag in Braunau verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

