Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Strohballenbrand am Samstag, 21. November: Polizei bittet Zeugen sich zu melden

KorbachKorbach (ots)

Am Samstag, 21. November, brannten am späten Nachmittag auf einem Feld bei Korbach mehrere Strohballen. Die alarmierte Feuerwehr Korbach löschte den Brand ab. Die Ermittlungen der Polizeistation Korbach vor Ort ergaben den Verdacht, dass die Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. In den letzten Tagen ging bei der Polizei Korbach ein anonymes Schreiben zu diesem Brandfall ein. Da der Verfasser dieses Briefes ein wichtiger Zeuge sein könnte, wird er gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-971-0 zu melden.

