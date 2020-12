Polizei Gütersloh

POL-GT: Maskenverweigerer beleidigt und bedroht

GüterslohGütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Samstagabend (05.12., 19.25 Uhr) machte ein Zeuge einen 49-jährigen Mann in einem Lebensmittelmarkt am Prozessionsweg auf das Fehlen seiner Mund-Nase Bedeckung aufmerksam. Der 49-Jährige beleidigte den Mann daraufhin unmittelbar und kündigte an, vor dem Markt auf den Mann zu warten. Noch bevor die Polizei an dem Markt eintraf, beschimpfte und bedrohte der Mann den Zeugen abermals. Anschließend setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Da der Tatverdächtige dem Anrufer und auch einem weiteren Zeugen namentlich bekannt ist, wurde ein Strafverfahren gegen den 49-jährigen Mann aus Harsewinkel eingeleitet. Ebenso wurde ein Verfahren aufgrund des nicht vorhandenen Mund-Nase Schutzes eingeleitet.

