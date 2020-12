Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung zweier Männer im Einkaufsmarkt

GüterslohGütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Zwischen zwei Männern kam es am Freitagmittag (04.12., 13.30 Uhr) in einem Getränkecenter an der Goebenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zunächst trafen ein 65-Jähriger und ein 81-Jähriger, beide aus Halle (Westf.), am Automaten für die Pfandrückgabe auf einander. Hier kam es zu einem ersten Disput, weil der 81-Jährige seine Mund-Nase-Maske noch nicht aufgesetzt hatte. Kurze Zeit später gerieten die beiden Kontrahenten ein zweites Mal im Getränkemarkt aneinander. Hier kollidierten die beiden zufällig während des Einkaufs und es entstand eine nächste verbale Auseinandersetzung, die in der Folge in einem Schlag des 81-Jährigen gegen den 65-Jährigen mündete. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen konnten die beiden Männer anschließend trennen.

Die verständigten Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen beide Beteiligten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell