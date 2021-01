Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.01.2021, hat sich ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Waldshuter Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen. Kurz vor 11:00 Uhr hatte der 89 Jahre alte Senior mit seinem Rollator die Straße Im Wallgraben überquert. Eine herannahende 72-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die Situation, war aber nach ihren Angaben von der Bremse gerutscht. Der Fußgänger wurde erfasst und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam umgehend ins nahe Krankenhaus. Die Autofahrerin prallte beim Versuch, auszuweichen, noch leicht gegen eine Hauswand, die geringfügig beschädigt wurde. Der Schaden am Auto liegt bei rund 2500 Euro.

