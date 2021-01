Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 29.01.2021, führte eine Vorfahrtsverletzung in Waldshut-Tiengen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Gegen 07:30 Uhr war eine 36 Jahre alte Ford-Fahrerin aus der Daimlerstraße in die Kupferschmidstraße eingefahren und hatte die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot nicht beachtet. Die Autos kollidierten, wobei sich der 55 Jahre alte Peugeot-Fahrer leicht verletzte und ins Krankenhaus kam. Der Sachschaden am Ford liegt bei rund 3000 Euro, der am Peugeot bei ca. 10000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

