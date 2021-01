Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Tierliebe bekommt Autofahrerin beinahe teuer zu stehen

Freiburg (ots)

Weil sie sich um einen verletzten Mäusebussard kümmern wollte, hatte eine 53 Jahre alten Frau ihren Pkw am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 11:00 Uhr, am Ortsausgang von Küssaberg-Kadelburg gestoppt. Der Vogel saß mitten auf der Straße. In der Situation hatte sie aber die Handbremse nicht richtig angezogen. Ihr Wagen rollte daraufhin eine Böschung hinunter und kam in einem Bachlauf zum Stehen. Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen bergen. An diesem entstand kein Sachschaden. Der verletzte Vogel war in der Zwischenzeit von der Straße gehüpft und konnte in die Obhut einer fachkundigen Frau gegeben werden, die sich um ihn kümmert.

