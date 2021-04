Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Verursachung eines Alleinunfalles in der Gemarkung Kandel

Kandel (ots)

Am 10.04.2021 ereignete sich um 17:33 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 549 in der Gemarkung Kandel. Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr die L 549 von Kandel kommend in Richtung Hatzenbühler Kreisel. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Er schleuderte mit seinem PKW in den dortigen Straßengraben weiter und überschlug sich mit seinem PKW. Das Auto blieb total beschädigt auf dem Dach liegen, der Fahrer bei diesem Alleinunfall blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In dieser Angelegenheit wird ein Strafverfahren eingeleitet, was nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

