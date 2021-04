Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Einbruch in Umzugsfirma

Georgsmarienhütte (ots)

Zwischen Donnerstagabend (20 Uhr) und Freitagmorgen (6 Uhr) sind unbekannte Diebe in die Räumlichkeiten einer Umzugs- und Entrümplungsfirma an der Oeseder Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Inneren, indem sie vermutlich mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür einschlugen. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und nahmen ein Handy sowie Kopfhörer der Marke "Apple" an sich. Anschließend verließen sie das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401-879500 entgegen.

