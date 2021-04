Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Älterer Dame bei Wohnungseinbruch Schmuck vom Körper gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein besonders dreister Einbruch ereignete sich am Mittwochmittag in der Straße Wachsbleiche. Zwei Unbekannte verschafften sich gegen 12.15 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus und trafen in den Räumlichkeiten auf eine bettlägerige, ältere Dame. Während einer der Täter das Mobiliar durchwühlte, begab sich der zweite Täter zu der Seniorin und zog ihr die beiden getragenen Ringe von den Fingern. Als die Dame lautstark auf sich aufmerksam machte und eine Zeugin auf die Situation zukam, flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Die Täter waren ca. 25 bis 30 Jahre alt, mittelgroß, schlank, hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle, kurze Haare. Einer der Männer war dunkel gekleidet und bei dem Oberteil schimmerte etwas Gelbes durch. Sein Mittäter trug eine dunkle Hose und ein buntes Oberteil, bei dem die Farbe Rot dominierte. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Angaben zu der Tat, den Flüchtigen oder dem Schmuck machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

