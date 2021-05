Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Körperverletzung: Platzverweis und Ingewahrsamnahme

Gaggenau (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Montagabend vor dem Bahnhof in Gaggenau sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nachdem es gegen 19.40 Uhr zwischen einem 43-Jährigen und einer 52 Jahre alten Frau zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten gekommen sein soll, wurde gegen den Mann einen Platzverweis für den Stadtbereich Gaggenau ausgesprochen. Der 43-Jährige missachtete dies und belästigte Gäste in einer Gaststätte in der August-Schneider-Straße. Den Rest der Nacht musste er in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell