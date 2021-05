Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach, K 5358, tödlicher Krad-Unfall

Offenburg (ots)

Am Pfingstmontag, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich auf der K 5358 ein Verkehrsunfall bei dem ein 62-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 62-jährige Kradfahrer fuhr, von Steinach kommend, in Richtung Haslach. Kurz vor einem Baumarkt überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Hierbei kollidierte er mit einer Verkehrsinsel und kam zu Fall. Beim Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu an denen er noch an der Unfallstelle verstarb.

/dhm

