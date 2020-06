Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet

hoher Schaden

Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots)

Heidelberg-Altstadt: Pakete aus Zustellfahrzeug entwendet / hoher Schaden / Zeugen gesucht! Bereits am 5. Mai 2020 ereignete sich zwischen 10:45 Uhr und 11 Uhr am Beginn der Hauptstraße ein Diebstahl von Paketen aus einem Paketzustellfahrzeug, während das Fahrzeug nicht besetzt war. Der Fall wurde nach Anzeige des Geschädigten polizeilich aufgenommen. Wie erst jetzt durch die weiteren Ermittlungen bekannt geworden ist, beläuft sich der Diebstahlschaden der in den Paketen befindlichen Waren auf fast 20.000 Euro.

Aus diesem Grund sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte Zeugen, die zum relevanten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise geben können. Diese Hinweise können unter der Rufnummer 06221/99-1700 abgegeben werden.

