Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Lkrs. TUT) Verkehrsunfall aufgrund Unachtsamkeit (01.09.2020)

Trossingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat sich am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, im Kreuzungsbereich der Straße "Im Striegelsbrühl" zur Kaiserstraße ereignet. Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Kaiserstraße stadtauswärts unterwegs, als ein 59-Jähriger die Kaiserstraße mit seinem BWM aus Richtung "Im Striegelsbrühl" überqueren wollte, um in die Schubertstraße zu fahren. Aufgrund Unachtsamkeit bemerkte dies der 38-Jährige zu spät, woraufhin es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

