POL-LIP: Lage-Hörste. Täter gelangt nicht ins Haus.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter versuchte am Dienstagabend in ein Holzhaus in der Südfeldstraße einzudringen. Der Täter hebelte gegen 20:10 Uhr vergeblich an der Tür und warf dann die Glasscheibe eines Fensters ein. Da dieses Vorgehen Lärm verursachte, wurden Nachbarn aufmerksam, die einen Mann in der Nähe des Hauses sahen, der als Täter in Frage kommen könnte. Dieser ist etwa 45 Jahre alt und 1,70 m groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke und einen schwarzen Hut. Hinweise zu dem Mann nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

