Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Werkstatt/ Täter entwenden diverse Werkzeuge

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (24. April 2021) unerlaubt Zutritt in eine Werkstatt an der Waldstraße. Die Täter brachen gewaltsam das Vorhängeschloss auf und entwendeten eine Vielzahl von Arbeitsgeräten, Ladegeräte und Akkus. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Die Werkstatt ist Teil eines landwirtschaftlichen Betriebs und liegt in einer Scheune, in der die Kühe untergebracht sind. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell