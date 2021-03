Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Passantin beobachtet Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Durch eine aufmerksame Landauerin wurde am Freitagmitttag gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, welcher sich auf einem Supermarktplatz im Bereich der Johannes-Kopp-Straße in Landau zugetragen hat. Zuvor habe eine 76 Jahre alte Verkehrsunfallverursacherin beim Rangieren ein geparktes Fahrzeug beschädigt, dieses zunächst in Augenschein genommen und sei anschließend weitergefahren. Durch das von der Zeugin notierte Kennzeichen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.

