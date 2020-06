Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw

Warmsen (ots)

Großenvörde (ZIE) - Am Freitag, 12. Juni 2020, 16.55h, ereignete sich in 31606 Warmsen, OT:Großenvörde ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw einer 59jährigen Frau aus Warmsen und einem Lkw, der von einem 38jährigen Polen gefahren wurde. An der Straßenkreuzung im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses/Übergang Richtung Wegerden, waren beide Fahrzeuge aus Rtg. Kreuzkrug kommend in Richtung Warmsen unterwegs. Die Frau aus Warmsen begann den vor ihr fahrenden Lkw zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Pkw aus Rtg. Dorfgemeinschaftshaus kommend an die Kreuzung heran. Diese Situation irritierte die Warmsenerin offenbar derart, daß sie den Überholvorgang abbrach und wieder hinter den Lkw einscheren wollte. Hierbei kollidierte sie mit der hinteren Begrenzungsleuchte des Lkw. In der Folge konnten beide Fahrzeuge gefahrlos stoppen.

Insbesondere am Pkw der Warmsenerin entstand erheblicher Frontschaden i.H.v. etwa 5000 Euro. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Stolzenau aufgenommen, weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell