Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Warbeyen: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden und erheblicher Verkehrsstörung

Kleve (ots)

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 15:45 Uhr kam es auf der B220 (Emmericher Straße) zwischen der Rheinbrücke Emmerich/Kleve und der Ortschaft Warbeyen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Kleve befuhr die Emmericher Straße in Richtung Emmerich und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer konnte das Fahrzeug leicht verletzt verlassen. Die 43-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs angefordert. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde eine Drohne eingesetzt. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Emmericher Straße wurde für die Unfallaufnahme bis 18:00 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell