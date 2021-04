Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Niederländischer LKW entfernt sich von Unfallstelle

Goch (ots)

Am Dienstag (20. April 2021) kam es gegen 20 Uhr an der Kreuzung Ostring/ Kalkarer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich niederländischer LKW samt Auflieger (für den Fahrzeugtransport) fuhr vom Ostring kommend nach rechts auf die Kalkarer Straße und beschädigte dabei massiv den Mast der Ampelanlage. Nach ersten Erkenntnissen hielt der unbekannte Fahrer nach dem Unfall an, lief einmal um das Gespann und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer habe schütteres Haar gehabt und ein T-Shirt getragen. Der Auflieger sei weiß gewesen, der LKW rot und weiß lackiert und soll ein niederländisches Kennzeichen führen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

