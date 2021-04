Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl eines Autokennzeichens

Im Zeitfenster zwischen Dienstag, 13. April 2021, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 14. April 2021, 08.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ulmenstraße das vordere Kennzeichen eines PKW, welcher zur Vorfallszeit auf der Hofeinfahrt des Geschädigten abgestellt war. Das entwendete Kennzeichen lautet wie folgt: CLP - MF 468. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer (0 44 72) 93 28 60 entgegen.

Löningen - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. April 2021, 20.00 Uhr und Mittwoch, 14. April 2021, 09.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine mittels Vorhängeschloss gesicherte Werkstatt in der Straße "Zur Wingbermühle" ein und entwendeten diverse Geräte des Herstellers "Makita", so u.a. eine Schlagbohrmaschine, einen Akku-Staubsauger, eine akkubetriebene Heckenschere und ein sog. Bauradio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

Essen OT Uptloh - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 13. April 2021, um 12.20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Menslage in Essen (Oldenburg), Ortsteil Uptloh, die "Artlandstraße" in Fahrtrichtung Quakenbrück. Als er einen vor ihm fahrenden Pkw, sowie einen vor diesem PKW fahrenden Traktor mit Telleregge überholen wollte, bog der 56-jährige Traktorfahrer aus Essen (Oldenburg) plötzlich nach links in den "Schlochterweg" ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der landiwrtschaftlichen Zugmaschine und überholendem Pkw. Durch die Kollision wurde der Pkw des 63-jährigen Menslagers erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Personen kamen durch den Unfall nicht zu Schaden. Der sich zum Überholzeitpunkt unmittelbar hinter dem Traktor befindliche Fahrer eines blauen Ford Fiesta wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeistation Essen, Tel.: (0 54 34) 92 47 00, zu melden.

