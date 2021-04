Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 13.April 2021, gegen 11.44 Uhr befuhr ein 37-jähriger Saterländer mit seinem PKW, Citroen den Langholter Weg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Ramsloh - Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus

Am Dienstag, 13. April 2021, kam es gegen 22.00 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Molkereistraße zu einer Rauchentwicklung. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte aus einer Nachbarwohnung Rauchgeruch und einen ausgelösten Rauchmelder. Die Bewohner der Wohnung waren nicht anwesend. Vorbildlich warnte sie die weiteren Bewohner des Hauses, die sich ins Freie begaben und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel rückten aus. Als sie die betroffene Wohnung öffneten entdeckten sie einen Topf mit Essen auf dem Herd, der die Rauchentwicklung auslöste. Es entstand kein Gebäudeschaden und es wurde niemand verletzt.

