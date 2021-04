Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Rohbau

Werkzeuge gestohlen

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (23. April 2021) sind unbekannte Täter in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Straße Pesthof eingedrungen. Sie entwendeten eine Werkzeugtasche mit mehreren Hilti-Geräten, darunter zwei Akkupressen, ein Schlagschrauber und eine Akkuflex. Danach flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

