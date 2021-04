Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Diebstahl aus (unverschlossenen) Handwerkerfahrzeugen/PKWs

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kam es in den zurückliegenden Wochen vermehrt zu Diebstählen aus insbesondere unverschlossenen Handwerkerfahrzeugen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nicht nur die Handwerker, sondern generell alle Fahrzeugführer in eigenem Interesse, ihre Fahrzeuge nach dem Verlassen immer zu verschließen und gegebenfalls darin befindliche Wertsachen, wie z.B. Geldbeutel, Handy, Laptop, Navigationsgerät etc., nie von außen sichtbar auf dem Beifahrersitz oder der Ablage zu platzieren. Bestenfalls sollte man sie überhaupt nicht im Wagen zurücklassen, um potentielle Diebe gar nicht erst zu motivieren. Im Gegensatz zu organisiertem Autodiebstahl nutzen Gelegenheitstäter die Fahrlässigkeit von Autobesitzern, um Wertgegenstände aus Fahrzeugen zu entwenden.

Diebstahl aus Kfz ist für Täter immer ein lukratives Geschäft! Sie können blitzschnell Beute machen und ebenso schnell fliehen, bevor sie entdeckt werden. Dabei können sich Autofahrerinnen und -fahrer bei jeder Fahrt vor Diebstahl schützen. "Wer grundsätzlich seine Wertsachen bei sich trägt und sein Fahrzeug abschließt, tut sehr viel für den Schutz vor Diebstahl", erklärt Harald Schmidt, Leiter der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Er empfiehlt zudem, auch darauf zu achten, wo das Fahrzeug abgestellt wird. Gut beleuchtete und belebte Abstellmöglichkeiten schrecken Diebe ab.

Mit diesen Tipps schützen Sie Ihr Fahrzeug und Ihre Wertsachen:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob Sie das Fahrzeug auch tatsächlich verschlossen haben.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.

- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werde. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn sie Ihr Fahrzeug verlassen. Fertigen Sie für den dauerhaften Verbleib im Fahrzeug Kopien dieser Unterlagen an.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht längerfristig gesichert abstellen können, bspw. bei einer (montagebedingten) Übernachtung im Hotel, nehmen Sie sämtliche wertvollen Werkzeuge und Gepäckstücke aus dem Kofferraum.

