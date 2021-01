Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210101 - 0001 Frankfurt-Niederrad: Marihuana-Plantage gefunden

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Eine ziemlich reich bestückte Marihuana-Plantage haben Beamte des 10.Polizeireviers am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bruchfeldstraße entdeckt. Nach Zeugenhinweisen hatten sich die Beamten die betreffende Wohnung eines 31-jährigen Mannes mal etwas genauer angeguckt. Auch die verdunkelte Fensterscheibe und der typische Marihuanageruch aus dieser Wohnung erhärteten einen Tatverdacht. Nach richterlicher Anordnung betraten mehrere Beamte die Wohnung und fanden eine Plantage mit über 70 Cannabispflanzen unterschiedlicher Entwicklungsstadien und umfangreiches Equipment zur Aufzucht vor. Kurze Zeit später kam der Wohnungsnutzer in Begleitung zweier Bekannter (35 und 39 Jahre) nach Hause. Alle drei Personen wurden vorübergehend festgenommen. Die Plantage wurde abgebaut, die Pflanzen und das gesamte Equipment wurden sichergestellt. Darüber hinaus fanden die Beamten in einem Tresor und beim 39-Jährigen insgesamt mehrere 1000 Euro Bargeld. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen aus dem Polizeipräsidium entlassen. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus und wegen des Handels von Betäubungsmitteln.

