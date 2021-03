Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei durchsucht mehrere Objekte in Betrugsverfahren - Beweismittel sichergestellt, Einbruch in Kindergarten in Brest

Stade (ots)

1. Polizei durchsucht mehrere Objekte in Betrugsverfahren - Beweismittel sichergestellt

Am heutigen Donnerstag haben Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade mit Unterstützung durch Beamte der Bereitschaftspolizei sowie Diensthundeführern der Polizeidirektion Lüneburg in einer gemeinsamen Aktion mehrere Objekte in Stade und Umgebung sowie in Hamburg durchsucht.

Hintergrund der Durchsuchung ist ein derzeit bei der Stader Polizei laufendes Ermittlungsverfahren in einer Betrugssache.

Die eingesetzten Kräfte konnten bei den Durchsuchungen Beweismittel wie Bargeld und Unterlagen sicherstellen, die jetzt weiter ausgewertet werden.

Weitere Einzelheiten können aus Rücksicht auf die noch andauernden Recherchen aus ermittlungstaktischer Sicht nicht bekannt gegeben werden.

2. Einbruch in Kindergarten in Brest

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in der Rehfinger Straße in Brest nach dem Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten des dortigen Kindergartens Hexenwald eingestiegen und haben bei der anschließenden Durchsuchung eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

