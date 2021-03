Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Pizzabote in Buxtehude mit Waffe bedroht und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:50 h ist es in Buxtehude in Ziegelkamp zu einem Überfall auf einen Pizzaboten gekommen.

Zu der Zeit war ein 16-jähriger Mitarbeiter eines Buxtehuder Pizza-Lieferdienstes mit einer Bestellung an eine Adresse im Ziegelkamp bestellt worden. Dort wurde er dann von einem bisher unbekannten Täter angesprochen und unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen den Helm geschlagen. Der Täter forderte die Herausgabe sämtlicher Gegenstände des Opfers.

Ein zweiter Unbekannter zog eine Schusswaffe, bedrohte den Schüler damit und wiederholte die Forderung. Das Opfer gab schließlich sein Handy und das Bargeld heraus.

Ein dritter Täter hielt sich ebenfalls am Tatort auf, griff aber nicht weiter aktiv in den Raub ein.

Die drei Unbekannten flüchteten anschließend mit der Lieferung und dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Nachdem der 16-Jährige, der zum Glück bis auf einen Schock unverletzt geblieben war, zurück zur Filiale gefahren war und von dort die Polizei verständigt hatte, wurde sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Buxtehude und Stade eingeleitet. Diese blieb aber leider bisher ohne Erfolg.

Die Räuber wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- ca. 16 Jahre - ca. 1,70 m - dünne Statur

Täter 2:

- ca. 1,70-175 m - korpulente/ kräftige Statur - jugendlich

Täter 3:

- ca. 1,70-1,80 m - schlanke Statur

Alle drei Männer waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die den Vorfall oder drei junge Männer, auf die die Beschreibung passt, beobachtet haben bzw. die weitere sachdienliche Hinweise zu dem Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

