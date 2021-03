Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Apensen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitag, den 05.03., 11:30 h und Samstag, den 13.03., 08:15 h in Apensen in der Sonnenstraße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben die Terrassentür aufgehebelt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Innenräume wurde diverse Zimmer durchwühlt. Den Täter gelang es dann die Tür eines Tresors aufzuflexen und daraus mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck zu erbeuten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter das Objekt mehrfach aufgesucht haben.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Polizeistation Apensen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell