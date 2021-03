Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Falsche Microsoft-Mitarbeiter am Telefon - Polizei warnt vor Betrugsmasche, Zwei Autos in Buxtehude aufgebrochen

1. Falsche Microsoft-Mitarbeiter am Telefon - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Derzeit häufen sich bei der Polizei wieder Anzeigen und Hinweise wonach Bürgerinnen und Bürger von angeblichen "Microsoft-Mitarbeitern" oft in Englisch oder gebrochenem Deutsch angerufen werden. Diese versuchen dann die Angerufenen zu überreden ihnen einen Fernzugang zu ihren Computern zu ermöglichen, da dort z. B. unbedingt Daten überprüft werden müssten, die sonst die Sicherheit der Rechner gefährdet. Die Betrüger lassen sich dabei immer neue Maschen einfallen und ihre Absender-Rufnummer und die Anrufer wechseln ständig. Mit fadenscheinigen Begründungen wollen einige sogar ihre Opfer dazu bewegen, Prepaid-Guthaben für Online-Plattformen zu erwerben und die Codes an die Anrufer weiterzugeben. In Wirklichkeit bekommen die Anrufenden so aber Zugriff auf die Daten der Nutzer und können damit unter Umständen z. B. Bankgeschäfte zu ihren Gunsten abwickeln.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Keinesfalls rufen echte Microsoft-Mitarbeiter bei Computernutzern an. Sollten solche Gespräche eingehen, gehen sie nicht darauf ein und legen sie einfach auf. Haben Sie bereits mit einem falschen Microsoft-Mitarbeiter gesprochen, nehmen Sie Ihren PC vom Internet und ändern Sie unbedingt sofort Ihre Passwörter! Sollte es zu Schädigungen gekommen sein, zeigen sie diese bei der Polizei an"

Weiter Informationen gibt es hier: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/warnung-abzocke-durch-angebliche-microsoftmitarbeiter-24641

2. Zwei Autos in Buxtehude aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 10:00 h und Donnerstag, 23:00 h haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude in der Bahnhofstraße und in der Vaßmerstraße bei zwei dort geparkten Autos mit einem Pflasterstein die Beifahrertürscheibe eingeschlagen und dann eine Handtasche sowie einen Rucksack auf dem Innenraum entwendet.

Der angerichtete Schaden wird an beiden Tatorten auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

