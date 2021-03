Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Serie von Kennzeichendiebstählen in Drochtersen - Polizei sucht Zeugen, Stader Ermittler suchen unbekannten EC-Kartenbetrüger in Betrugsverfahren

Stade (ots)

1. Serie von Kennzeichendiebstählen in Drochtersen - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht ist in Drochtersen u. a. in den Straßen Neuer Weg, Drosselstieg, Theisbrügger Straße, Brückenweg, Sietwender Straße zu mindestens zehn Diebstählen von Kennzeichen gekommen. Bisher unbekannte Täter hatten von abgestellten Fahrzeugen jeweils einzelne oder beide Nummernschilder aus den Halterungen entfernt und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Ermittler der Polizeistation Drochtersen suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Vorfällen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 04143-912340 zu melden.

2. Stader Ermittler suchen unbekannten EC-Kartenbetrüger in Betrugsverfahren

Seit geraumer Zeit laufen beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Stade diverse Geldwäsche- bzw. Betrugsverfahren in denen von den Tätern fremde EC-Karten für Ebay-Verkäufe genutzt werden. Die Täter sprechen dabei in ihren weitläufigen Freundes- oder Bekanntenkreis Jugendliche an und "leihen" sich deren EC-Karten mit den PIN für eine notwendige Überweisung.

Später wird dann auf den sog. "Taschengeldkonten" der Jugendlichen diverse Zahlungseingänge, die aus Ebay-Verkäufen resultieren, festgestellt. Das Geld wird dann von den Tätern oder ihren Beauftragten meistens noch am gleichen Tag von den Konten der Betroffenen an Geldautomaten abgeholt. Waren werden nicht verschickt.

Insgesamt ist es hier bereits zu ca. 20 bis 30 Taten gekommen, die angerichtete Schadensumme wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Die Jugendlichen machen sich mit dem Ausleihen ihrer Karten der Geldwäsche strafbar. Gegen die Täter wird unter anderem wegen Betruges und Geldwäsche ermittelt.

In einem konkreten Fall wurde ein Geldabholer von der Videoüberwachung der Sparkasse Stade-Altes Land aufgenommen und die Ermittler fragen nun:

"Wer kennt die hier abgebildete Person oder kann Angaben zu deren Identität machen?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell