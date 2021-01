Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Montagabend, 18. Januar 2021, 18 Uhr, einen 18 Jahre alten Mann dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Geschäft auf der Bahnhofstraße in der Altstadt entwendete. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Detektiv stellte den Tatverdächtigen und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den jungen Mann vorläufig fest, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

