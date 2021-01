Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei löst zwei Feiern auf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Sonntag, 17. Januar 2021, eine Hochzeitsfeier in Schalke-Nord aufgelöst. Gegen 17 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie eine größere Anzahl feiernder Personen an der Hülsmannstraße bemerkt hatten. In einer Wohnung an der genannten Örtlichkeit stießen die eingesetzten Polizeibeamten auf rund 60 Beteiligte. Die Beamten lösten die Feier auf, stellten die Personalien aller Anwesenden fest und erteilten ihnen Platzverweise. Im Anschluss daran fertigten die Einsatzkräfte entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.

Etwa zeitgleich ging bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf ein, in dem ein Anrufer eine Ruhestörung in Rotthausen meldete. Dort feierten um 17 Uhr in einer Wohnung an der Schwarzmühlentraße rund 20 Personen. Auch hier lösten die Polizeibeamten das Zusammentreffen auf und fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

