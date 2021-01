Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Garagenaufbrüche in Schalke - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Im Tagesverlauf des Sonntages, 17. Januar 2021, sind auf einem Hinterhof an der Grillostraße in Schalke mehrere Garagen aufgebrochen worden. Es entstand Sachschaden. Aus den Garagen entwendeten die unbekannten Täter nach ersten Ermittlungen nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 0.50 Uhr am Sonntag und 0.30 Uhr am Montag, 18. Januar 2021, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

