Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim: Auto bei Unfall überschlagen

Billigheim-Ingenheim (ots)

Ein Leichtverletzter und 1200 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte die B38 von Ingenheim in Richtung Niederhorbach befahren, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

