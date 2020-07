Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Bei Rückkehr Einbrecher festgestellt

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; Am 13.07.2020 kam gegen 01:30 Uhr eine Familie aus einem Kurzurlaub zurück zu ihrem Einfamilienhaus in der Faustinastraße. Beim Betreten des Hauses stellte der Geschädigte ein offenes Fenster fest. Bei der Nachschau konnte der Besitzer zwei maskierte Täter im Obergeschoss feststellen. Diese verließen auf Aufforderung in aller Ruhe mit dem Diebesgut die Tatörtlichkeit und flüchteten in Richtung Töpferring. Die später verständigte Polizei konnte dann im Rahmen der Fahndung niemand mehr antreffen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit



Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein



Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell