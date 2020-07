POL-PDLD: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Polizeidirektion Landau

Maikammer (ots)

Durch einen Anwohner der Marktstraße in Maikammer wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Zeitraum vom 11.07.2020, ca. 14:30 Uhr, bis zum 12.07.2020, ca. 08:30 Uhr, zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gekommen war. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an zwei in der Marktstraße geparkten Fahrzeugen, augenscheinlich mutwillig, die jeweiligen Außenspiegel der Beifahrerseite abgetreten worden sein müssen.

Hinweise und weitere Zeugenauskünfte nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955-0 entgegen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Steffen Schmid



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



