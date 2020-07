Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Oberotterbach (ots)

Am 13.07.20, gegen 00.00 Uhr befuhr eine 52-jährige PKW-Fahrerin die B38 von Oberotterbach kommend in Fahrtrichtung Bad Bergzabern, als plötzlich von rechts ein Reh auf die Fahrbahn rannte. Trotz Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Reh und dem Fahrzeug. Am PKW entstand ein massiver Schaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Da sowohl die Fahrerin als auch der 51-jährige Beifahrer nach Auslösen der Air-Bags im Fahrzeug über Atembeschwerden klagten, wurden sie vorsorglich ins Krankenhaus Bad Bergzabern verbracht. Nach kurzer Untersuchung konnten sie dieses jedoch wieder verlassen. Insgesamt entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von 8000.- - 10000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell