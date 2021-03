Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche mit angeblichen Corona-Entschädigungen

Stade (ots)

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizei in Stade bereits mehrere Anzeigen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, die Anrufe von unbekannten Tätern erhielten. Diese gaben an, sich im Auftrag des Bundesfinanzministeriums zu melden, weil den Angerufenen "Corona-Entschädigungen" zustehen würden.

Im Laufe der Gespräche wurde z. B. erwähnt, dass in einem Fall ein Betrag von 142.000 Euro noch nicht abgerufen wäre, aber dafür zwei Amazon-Gutscheinkarten für die "Freischaltung" zu erwerben wären. In einem anderen Fall sollte der Angerufene vorher Geld nach Spanien überweisen, damit ihm dann die Entschädigung ausgezahlt werde.

In den hier bisher bekannten Fällen sind die Betroffenen dann aber nicht auf diese dubiosen Angebote eingegangen und haben die Gespräche beendet ohne dass es zu einem finanziellen Schaden gekommen ist.

Die Ermittler des Fachkommissariats für Betrugssachen der Polizeiinspektion Stade waren deshalb in diesem Zusammenhang nochmal alle Bürgerinnen und Bürger vor dieser neuen Masche, mit der die Täter versuchen an das Geld der Leute zu kommen.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu: "Gehen Sie nicht auf diese Anrufe ein und legen sie einfach auf. Sollten sie geschädigt sein, erstatten sie Anzeige bei der Polizei"

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell