Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen) Unbekannter bricht in Wohnhaus ein (04.05.2020)

Gaienhofen, Lkrs. Konstanz (ots)

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter am Montag zwischen 08.00 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Hermann-Hesse-Weg verschafft. Im Innern wurden alle Zimmer betreten, sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein durchsichtiges Plastikgefäß mit Münzgeld entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

