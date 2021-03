Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher erbeuten Bargeld in Buxtehude

Stade (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende zwischen Freitagmittag, 13:30 h und Montagmorgen, 07:50 h in Buxtehude in der Parkstraße an der Zufahrt zum Parkplatz Schützenhof an ein dortiges Wohn- und Geschäftshaus gelangt und haben eine Fensterscheibe eingeschlagen.

So in das Innere eingedrungen, wurden mehrere Räume durchsucht und dabei eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet.

Anschließend konnten der oder die Einbrecher unbemerkt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell