Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dachstuhlbrand in Drochtersenermoor - Feuerwehr kann Übergreifen auf gesamtes Wohnhaus und Nebengebäude verhindern

Stade (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag kam es gegen 14:00 h aus bisher ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Feuers in einer Wohnung im 1. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Drochtersenermoor.

Die 58-jährige Bewohnerin der Wohnung hatte den Brand selbst bemerkt und sofort ihre im Nebenhaus wohnenden Eltern informiert. Diese hatten dann sofort den Notruf gewählt.

Das Feuer breitete sich von der Wohnung schließlich auf den Dachstuhl des Wohngebäudes aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Drochtersenermoor, Drochtersen, Assel, Asselermoor und Hüll konnte der Brand dann aber rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, bevor er auf das gesamte Haus sowie die angrenzenden landwirtschaftlichen Gebäude übergreifen konnte.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Drehleiter des 1. Zuges der Ortswehr Stade.

Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an.

Die Besatzung eines vorsorglich eingesetzten Rettungswagens brauchte nicht eingreifen, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

