Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Cloppenburg/Vechta (ots) - Landkreise Cloppenburg und Vechta- Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 15./16. Januar 2021

Cloppenburg/Vechta

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung führten von Freitag, 15. Januar 2021, 04.30 Uhr, bis Samstag, 16. Januar 2021, 04.30 Uhr, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Den Großteil der Verstöße stellten Zuwiderhandlungen gegen die Kontaktbeschränkungen und/oder gegen das Abstandsgebot im öffentlichen Raum dar.

Die Beamte konnten unter anderem am Freitag, um 20:15 Uhr, eine Ansammlung von sechs Personen (20 bis 55 Jahre alt) aus vier verschiedenen Haushalten in den Räumlichkeiten einer Reithalle in Cappeln feststellen. Die Personen konsumierten Alkohol und beachteten den geforderten Mindestabstand nicht und trugen keine MNB.

