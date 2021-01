Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Löningen (15.01/16.01)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand - Am Freitag, 15.01.2021, kam es um 13:40 Uhr, auf dem Betriebsgelände eines Holzhandels in der Straße Schulweg in Löningen zu einem Brand von Mülltonnen. Durch den Brand entstand leichter Sachschaden am Gebäude der Maschinenhalle. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Löningen - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 15.01.2021 kam es auf der B213 in Höhe Löningen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 80-jährigen Lastrupers, der in Richtung Löningen fuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich weiter in Richtung Cloppenburg ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Löningen zu melden (05432/803840).

Lastrup - Verkehrsunfall leicht verletzt- Am Freitag, um 18:50 Uhr, kam es in Lastrup, Vlämische Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Eine 55-jährige Lastruperin beabsichtigte von der B213 kommend auf die Vlämische Straße in Fahrtrichtung Nieholte einzubiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 35-jährigen Lastruperin, die die Vlämische Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß der Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Die Unfallbeteiligten verletzten sich leicht.

