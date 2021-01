Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 15.01.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Ladendiebstahl

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 14.00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße zu einem Diebstahl von Zigaretten. Zwei männliche Täter versuchten nach der Tat zu flüchten, konnten aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ergriffen werden. Einer der Täter hat offensichtlich auf seiner Flucht die Zigaretten weggeworfen. Der Fluchtweg verlief über den Apeler Weg, Im Bankkamp, weiter bis zur Thomas-Mann-Straße. Sollten in diesem Bereich größere Mengen an Zigaretten gefunden werden, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta, 04441/943-0, in Verbindung zu setzen.

